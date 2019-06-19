Погребальная культура от А до Я: как в Казани проходит форум «Некрополь»

Форум представителей похоронной индустрии «Некрополь», существующий уже более 25 лет, и традиционно проходящий в Москве, с 2004 года планомерно расширял географию и теперь добрался до Казани. Здесь представители похоронной индустрии обмениваются опытом, находят партнеров по бизнесу и смотрят, что же нового появилось в этой области за последнее время. На форуме побывали корреспонденты «Реального времени».