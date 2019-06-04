Воркаут, аквагрим и мунаджаты: в парке им.Горького проходит «Рамазан Фест»

Сегодня в казанском парке им.Горького проходит «Рамазан Фест». В разных точках парка организованы мастерские по вышиванию, вязанию, рисованию, изготовлению кожаных браслетов, глиняных изделий, по лепке из пластилина, чеканке монет, завязыванию платков. Кроме того, для участников праздника подготовили увлекательные квесты, а также фристайл-, триал-, и воркаут-шоу. Юных посетителей ждут игры с аниматорами, аквагрим, различные аттракционы. На празднике также прозвучат мунаджаты в исполнении Ильяса Халикова.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии