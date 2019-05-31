«Наперегонки со счастьем»: на дистанции 150 особенных велосипедистов

15:35, 31.05.2019 31
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу состоялся детский велозаезд «Наперегонки со счастьем». 150 детей с ограниченными возможностями здоровья преодолели трассу в 200 метров на специальных велосипедах. А в парках Казани стартовала акция от проекта «Добрая Казань» по прокату велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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