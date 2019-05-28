Интерактивная площадка без «хрестоматийного глянца»: обновленный музей Шарифа Камала примет гостей 1 июня

Отреставрированный Музей истории татарской культуры с мемориальной квартирой писателя Шарифа Камала в Казани уже первого июня примет первых посетителей. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова на встрече с татарстанскими журналистами, прошедшей в стенах обновленного музея.
Экспозиция музея расскажет об истории развития книгопечатания со времен зарождения татарской письменности. Среди экспонатов – фрагменты каменных стел с письменами (VI–VIII вв.), рукописные книги времен Золотой Орды, первые печатные книги и многое другое.
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