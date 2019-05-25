Ходьба по солнцу в честь Николы Летнего: как в Никольском отмечают «Каравон»

27-й традиционный фольклорный фестиваль «Каравон» прошел сегодня в селе Русское Никольское Лаишевского района Татарстана. В этом году его участниками стали песенные, танцевальные, театральные и мастеровые коллективы и гости из Удмуртии, Башкирии, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.
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