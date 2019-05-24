Лучшие работники «Казаньоргсинтеза» получили награды в День химика

15:14, 24.05.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В ДК химиков прошли праздничные мероприятия ПАО «Казаньоргсинтез», посвященные Дню работника химической промышленности. В торжественной обстановке награды различных уровней и благодарственные письма вручили 85 сотрудникам предприятия.

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