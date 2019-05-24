Гонки яхт на Нижнем Кабане: в Казани пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги

14:28, 24.05.2019 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 23 мая по 2 июня в акватории озера Нижний Кабан (ул. Хади Такташа, д. 24) пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги – крупнейшего парусного проекта России. В соревнованиях примут участие порядка 300 спортсменов, которые будут определять сильнейших в трех дивизионах Лиги – Высшая, Премьер и Детская. 

Лига – многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут в непосредственной близости от берега. Торжественная церемония открытия III этапа Премьер дивизиона и жеребьевка - в фоторепортаже "Реального времени".

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