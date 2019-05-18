Три «юридических» километра по Кремлевской набережной: в Казани прошел благотворительный Legal Run

15:40, 18.05.2019 74 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Кремлевской набережной Казани прошел благотворительный забег юристов Legal Run 2019. Проект возник в 2014 году в результате объединения трех поводов – Дня российской адвокатуры, Международного дня отказа от курения и Дня защиты детей. Забег проходит при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ и Петербургского международного юридического форума. Организация забегов проходит за счет частных пожертвований и спонсорских средств – юридических фирм и других компаний. В 2019 году проект в разных городах поддерживают более 100 российских и иностранных юридических фирм, в числе спонсоров казанского забега: SERGIS, АНП «Зенит», PWC, «Татюринформ», «Строй Капитал», Legal Expert Awards. Генеральным партнером казанского забега является группа компаний ТАИФ.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:02
    Точнее забег не юристов, а юристок.
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