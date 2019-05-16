Иловые поля уходят в прошлое? На казанских очистных построят цех по обработке осадка

14:17, 16.05.2019 21
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В Казани на территории биологических очистных сооружений канализации начали строительство сооружений термомеханической обработки илового осадка. К настоящему времени на территории объекта выполнены подготовительные работы — ограждения площадки, подъездные дороги, временное электроснабжение, начаты работы по устройству котлована. С ходом строительства имели сегодня возможность ознакомиться представители СМИ.

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