В столице Татарстана открыли мемориал ветеранам ВОВ — работникам «Казаньоргсинтеза»

15:18, 08.05.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Накануне празднования Дня Победы, на территории ПАО «Казаньоргсинтез» торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный работникам предприятия - ветеранам Великой Отечественной войны. На плитах памятника высечены имена 450 участников Великой Отечественной войны. После окончания войны эти люди в разное время трудились на «Казаньоргсинтезе». Дети, внуки и правнуки многих из них работают на предприятии в наши дни.

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