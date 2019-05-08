В столице Татарстана открыли мемориал ветеранам ВОВ — работникам «Казаньоргсинтеза»

Накануне празднования Дня Победы, на территории ПАО «Казаньоргсинтез» торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный работникам предприятия - ветеранам Великой Отечественной войны. На плитах памятника высечены имена 450 участников Великой Отечественной войны. После окончания войны эти люди в разное время трудились на «Казаньоргсинтезе». Дети, внуки и правнуки многих из них работают на предприятии в наши дни.
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