В преддверии Дня Победы: Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату

14:13, 07.05.2019 26
1/26
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату возле парка имени Горького в Казани. Также возложить цветы пришли представители Молодежной ассамблеи народов Татарстана, студенты КНИТУ (КАИ), КНИТУ (КХТИ) и Поволжской академии спорта и туризма.  

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи