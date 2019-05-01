«В Первомай надо объединиться»: татарстанские коммунисты отметили День Весны и Труда

15:14, 01.05.2019 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня татарстанское отделение КПРФ провело у памятника Муллануру Вахитову первомайский митинг. К митингу коммунистов присоединились противники строительства мусоросжигательного завода, вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка», активисты «Левого фронта», садоводы, жители дома по улице Сибгата Хакима, 60.

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