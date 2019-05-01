Субботник в стиле ретро: «Чистая страна», разноцветная зарядка и «Чайка» Раисы Горбачевой

Сегодня в казанском парке Урицкого прошел «ретросубботник», организованный Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия». Акция была посвящена 100-летнему юбилею движения субботников в России. Перед уборкой парка Урицкого депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров провел для участников акции 10-минутную зарядку, а на парковке рядом с парком была организована экспозиция «АвтоРетроКлуба-21», президентом которого является Фарид Мухаметшин. Среди ретроавтомобилей была и уникальная машина — «Чайка», принадлежавшая Раисе Горбачевой, жене первого президента СССР.