«Дворец культуры для талантов», повестка для танцора и самый юный стоматолог: в Казани завершился «Созвездие-Йолдызлык-2019»

Сегодня в Казани в КРК «Пирамида» прошел гала-концерт XIX молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». В этом году в фестивале приняли участие порядка 20 тыс. детей, которые представили на суд жюри почти 3 тыс. творческих номеров.

В заключительном гала-концерте приняли участие 1500 юных талантов, которые представили лучшие номера в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Конферанс».







