Артистическая красота синхронного плавания. В Казани завершился турнир Мировой серии

В воскресенье в Казани завершились турнир «Мировой серии» и чемпионат России по артистическому (синхронному) плаванию. Российские спортсменки в очередной раз доказали, что им нет равных, организаторы соревнований млели от восторгов гостей и анонсировали открытие первой школы имени Татьяны Покровской.
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