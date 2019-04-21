Артистическая красота синхронного плавания. В Казани завершился турнир Мировой серии

23:00, 21.04.2019 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В воскресенье в Казани завершились турнир «Мировой серии» и чемпионат России по артистическому (синхронному) плаванию. Российские спортсменки в очередной раз доказали, что им нет равных, организаторы соревнований млели от восторгов гостей и анонсировали открытие первой школы имени Татьяны Покровской.

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