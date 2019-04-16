Казань простилась с Владимиром Житловым

11:38, 16.04.2019 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Казань простилась с Владимиром Житловым. Гражданская панихида по именитому тренеру, который с 1974 по 1979 год был старшим тренером сборной страны по фехтованию, прошла в спорткомплексе «Динамо».

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