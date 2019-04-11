Возвращение Глинки: авторитетный конкурс вокалистов — снова в Казани

22:00, 11.04.2019 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в белом зале Казанской ратуши прошла церемония открытия международного конкурса вокалистов им.М.Глинки. Торжественные звуки увертюры из «Руслана и Людмилы» в исполнении ГСО РТ возвестили о том, что конкурс открыт. На церемонии побывали корреспонденты «Реального времени».

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