Казань простилась с Василием Лихачевым

13:30, 10.04.2019 29 4
1/29
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Казань простилась с Василием Лихачевым. Гражданская панихида по бывшему вице-президенту Татарстана, экс-председателю Государственного совета РТ прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая.

Распечатать материал

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Соболезнования родным и близким...
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    в сфере похорон он честен, выбрал светский ритуал,вот где его кредо вылезло.
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    А почему Мухаметшина то не было?
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    Очень рано умер..... Мог бы еще 20 лет прожить минимум....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи