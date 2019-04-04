«Зулейха» впервые на театральной сцене: башкирский театр привез в Казань спектакль по роману Гузель Яхиной

22:00, 04.04.2019 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

3 апреля в Казани начались гастроли Башкирского академического театра драмы. Сегодня на сцене театра им.Камала гости представили спектакль «Зулейха открывает глаза». В основе постановки - инсценировка одноименного романа Гузель Яхиной, сделанная Ярославой Пулинович.

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