Уроки Чингисидской империи для потомков волжских булгар: казанцев познакомят с культурой Улуса Джучи

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи», которая знакомит посетителей с культурой Монгольской империи, главным образом – с культурой Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии. На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. В специально подготовленном для Казани проекте – около 600 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, а также из музеев Астрахани, Феодосии, Ялты, Бахчисарая. На открытии выставки побывали участники выездного заседания Совета представителей при президенте Союза музеев России, проходящего в эти дни в Казанском Кремле.