Блокадная «Книга памяти»: Михаил Черепанов представил новое издание об участниках Великой Отечественной войны

Сегодня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны состоялась презентация издания «Книга памяти. Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград». В книгу вошли поименные биографические данные о 18467 воинах — уроженцах и жителях Татарстана, погибших в боях, умерших в госпиталях и в плену на территории нынешней Ленинградской области в годы Второй мировой войны (с 1939 по 1945 г.). В подготовке этой книги к изданию приняли участие волонтеры, поисковики, воспитанники Дома детско-юношеского туризма и участники экскурсий «Простор», активисты ассоциации содействия патриотическому воспитанию и поисковой работе «Клуб воинской славы» под руководством заведующего Музеем-мемориалом Михаила Черепанова.