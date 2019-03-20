Казань простилась с Алексеем Кулешовым

В Казани сегодня простились с журналистом и ведущим телеканала «Эфир» Алексеем Кулешовым. Он скоропостижно скончался в понедельник в одной из казанских больниц, по предварительной версии, от пневмонии. Алексею было всего 39 лет. На панихиду пришло более 200 человек. Коллеги отмечали, что это потеря для всего журналистского сообщества.
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