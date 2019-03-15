Установить и настроить: волонтеры помогут татарстанцам перейти на «цифру»

16:36, 15.03.2019 21
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В Казани на базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» стартуют обучающие курсы для волонтеров, которые помогут горожанам перейти на цифровое телевещание. Добровольцев научат установке и настройке пользовательского оборудования. Волонтерами стали студенты высших и профессиональных образовательных организаций Казани, активисты общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. Их основная задача – помощь в переходе с аналогового на цифровое вещание пожилым, малообеспеченным людям, инвалидам и другим незащищенным категориям населения.

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