Установить и настроить: волонтеры помогут татарстанцам перейти на «цифру»

В Казани на базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» стартуют обучающие курсы для волонтеров, которые помогут горожанам перейти на цифровое телевещание. Добровольцев научат установке и настройке пользовательского оборудования. Волонтерами стали студенты высших и профессиональных образовательных организаций Казани, активисты общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. Их основная задача – помощь в переходе с аналогового на цифровое вещание пожилым, малообеспеченным людям, инвалидам и другим незащищенным категориям населения.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым