Установить и настроить: волонтеры помогут татарстанцам перейти на «цифру»

В Казани на базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» стартуют обучающие курсы для волонтеров, которые помогут горожанам перейти на цифровое телевещание. Добровольцев научат установке и настройке пользовательского оборудования. Волонтерами стали студенты высших и профессиональных образовательных организаций Казани, активисты общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. Их основная задача – помощь в переходе с аналогового на цифровое вещание пожилым, малообеспеченным людям, инвалидам и другим незащищенным категориям населения.