«Две республики» Светланой Медведевой: пейзажи Татарстана и Крыма в Нацмузее РТ

20:14, 12.03.2019 14
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Национальном музее РТ сегодня прошла презентация выставки «Татарстан и Крым. Две республики» и встреча с автором работ Светланой Медведевой. На новой выставке представлены 25 работ художницы, отражающие красоту природы двух республик, уникальности и неповторимости их ландшафта.

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