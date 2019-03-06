Как Эльмира Калимуллина стала футболисткой: необычный урок в казанском лицее

Сегодня в казанском лицее №110 прошел «Урок футбола». В нем приняли участие экс-капитан сборной России, чемпион Англии в составе «Челси», директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, экс-игрок «Локомотива», «Вест Бромвич Альбион», «Сток Сити» и сборной Нигерии Питер Одемвингие, двукратный чемпион России в составе «Локомотива», экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников, а также посол FIFA чемпионата мира 2018 в России, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина.