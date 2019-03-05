Тысяча «непобедимых»: в Казани завершился чемпионат России по самбо

5 марта в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» завершился чемпионат России по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 73 регионов России, среди которых определили сильнейших в 27 весовых категориях. На церемонии награждения призеров побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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