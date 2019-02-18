К 75-летию Корсунь-Шевченковской операции: военно-историческая реконструкция в Нацмузее РТ

12:00, 18.02.2019 17
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

17 февраля во дворе Национального музея РТ прошла военно-историческая реконструкция «Черкасский котел: на острие прорыва», посвященная 75-летию Корсунь-Шевченковской операции времен Великой Отечественной войны.

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