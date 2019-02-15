30 лет после Афгана: в казанском парке Победы почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в казанском парке Победы прошел торжественный митинг в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Ветераны, кадеты, студенты в память о погибших на Афганской войне возложили цветы к Вечному огню. На митинге побывала фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым