30 лет после Афгана: в казанском парке Победы почтили память воинов-интернационалистов

15:00, 15.02.2019 55
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  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова
  • Евгения Хохлова

Сегодня в казанском парке Победы прошел торжественный митинг в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Ветераны, кадеты, студенты в память о погибших на Афганской войне возложили цветы к Вечному огню. На митинге побывала фотокорреспондент «Реального времени».

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