«Татагроэкспо»: сыры французские, воронцовские и CHEESERIA

Сегодня в выставочном центре Kazan Expo прошла итоговая коллегия Министерства сельского хозяйства Татарстана. Частью коллегии была выставка «Татагроэкспо», все, кто занят в сфере сельского хозяйства республики, представили здесь свою продукцию. На выставке и самом заседании побывали корреспонденты «Реального времени».