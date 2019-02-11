Транспортный узел: логистика, инфраструктура и безопасность. В Казани подвели итоги работы дорожного комплекса РТ

17:20, 11.02.2019 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» в Казани состоялась итоговая коллегия Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. В заседании приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр транспорта России Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин.

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