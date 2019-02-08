Бизнес-бранч «Реального времени»: «Загородная недвижимость: поселки vs самострой»

Где казанцы предпочитают строить загородные дома, сколько денег они готовы потратить на коттедж, почему предпочтение отдается камню и почему каркасные дома не должны стоить дешевле кирпичных — обсудили участники рынка загородной недвижимости на бизнес-бранче «Загородная недвижимость: поселки vs самострой», который провела медиакомпания «Реальное время».
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