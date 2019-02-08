Бизнес-бранч «Реального времени»: «Загородная недвижимость: поселки vs самострой»

19:00, 08.02.2019 21
1/21
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Где казанцы предпочитают строить загородные дома, сколько денег они готовы потратить на коттедж, почему предпочтение отдается камню и почему каркасные дома не должны стоить дешевле кирпичных — обсудили участники рынка загородной недвижимости на бизнес-бранче «Загородная недвижимость: поселки vs самострой», который провела медиакомпания «Реальное время».

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи