Из глубины веков – в будущее: фонд «Возрождение» создаст в Казани современный образовательный центр

Сегодня в Казани в КРК «Пирамида» состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар». В церемонии приняли участие министр культуры России Владимир Мединский, замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
В ходе праздничного концерта гостям рассказали об истории проекта «Возрождение», ходе его реализации, о памятниках, восстановленных с 2010 года, и вручили награды наиболее активным участникам проекта «Возрождение».
Следующим проектом фонда «Возрождение» станет создание в Казани трехъязычного образовательного центра.
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