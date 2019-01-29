У каждого свой Тарковский: в Галерее современного искусства изучают творчество Мастера

19:50, 29.01.2019 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанской Галерее современного искусства открылась Неделя Андрея Тарковского. Она организована в рамках публичной программы к выставке «Тарковский. Художник пространства». На выставке представлены фотоработы как самого режиссера, так и фотографов, коллег, работавших и друживших с мастером, поддерживавших его и составлявших круг его профессионального и творческого общения.

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