У каждого свой Тарковский: в Галерее современного искусства изучают творчество Мастера

Сегодня в казанской Галерее современного искусства открылась Неделя Андрея Тарковского. Она организована в рамках публичной программы к выставке «Тарковский. Художник пространства». На выставке представлены фотоработы как самого режиссера, так и фотографов, коллег, работавших и друживших с мастером, поддерживавших его и составлявших круг его профессионального и творческого общения.

