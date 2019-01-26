«В Мамадыш через Париж», Дед Мороз на Т-34 и другие санки: как SUNNYФЕСТ стал «главным событием зимы»

18:58, 26.01.2019 35
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Мамадыше открылся 3-й фестиваль креативных саней «SUNNYФЕСТ». На фестиваль приехали 37 команд из 2 регионов страны и 25 районов республики. Состязания проходили в четырех номинациях: за звания самых креативных, самых дальноходных (номинация «Докатились») и самых быстрых «(номинация «Как по маслу») санок, а также за приз зрительских симпатий и Гран-при. Гостем мероприятия стал двукратный призер Олимпийских игр, президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

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