«В Мамадыш через Париж», Дед Мороз на Т-34 и другие санки: как SUNNYФЕСТ стал «главным событием зимы»

Сегодня в Мамадыше открылся 3-й фестиваль креативных саней «SUNNYФЕСТ». На фестиваль приехали 37 команд из 2 регионов страны и 25 районов республики. Состязания проходили в четырех номинациях: за звания самых креативных, самых дальноходных (номинация «Докатились») и самых быстрых «(номинация «Как по маслу») санок, а также за приз зрительских симпатий и Гран-при. Гостем мероприятия стал двукратный призер Олимпийских игр, президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.