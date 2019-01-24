Бюджетные места в КФУ, активные пенсионеры и новый глава: как в Казани проходил съезд Союза журналистов

XIX съезд Союза журналистов РТ прошел в Казани сегодня под эгидой 100-летнего юбилея со дня создания Союза журналистов РТ, который в Татарстане отметили в декабре прошлого года. На съезде был избран новый председатель Союза журналистов Татарстана, которым стал генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов. На этом посту он сменил Римму Ратникову, которая и выдвинула Аминова в качестве нового кандидата в председатели.
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