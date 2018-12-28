В парке «Сосновая роща» состоялось торжественное открытие новогодней елки

11:24, 28.12.2018 Сюжет: ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 23
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

27 декабря в парке у ДК Химиков открылся сказочный городок с двадцатиметровой елкой, которую традиционно в канун Нового года устанавливает ПАО «Казаньоргсинтез». Главный инженер предприятия Рафаэль Сафаров и Алия Загидуллина, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов поздравили жителей Казани с наступающим новым годом. Посетители парка приняли участие в веселых конкурсах, услышали зажигательные песни, насладились выступлениями танцевальных коллективов и поводили хоровод Дедом Морозом и Снегурочкой.

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