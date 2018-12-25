География Рината Миннебаева: новые моря, горы и реки Атлантропы

Сегодня в Национальной художественной галерее "Хазинэ" открылась выставка «Атлантропа» уфимского художника Рината Миннебаева. Автор - один из ведущих мастеров современного искусства Поволжья и Приуралья, получивший широкую известность и признание как художник-график. С 1988 года он участвует в республиканских, всероссийских, международных и зарубежных выставках, с 1995 года является членом Союза художников России, с 2004 – членом Международной академии графики (Санкт-Петербург). Выставка в Казани представляет произведения, созданные Ринатом Миннебаевым в последние годы в авторской технике на стыке живописи, графики и фотографии. Основой его произведений является бумажная масса ручного литья. На вернисаже побывал фотокорреспондент «Реального времени».

