«Беспилотники» от КАМАЗа и КФУ: в казанском вузе открылся совместный центр разработок

12:56, 24.12.2018 23
1/23
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Казанский университет займется разработкой беспилотных авто вместе с КАМАЗом. Совместный Центр исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем открылся сегодня в стенах Инженерного института К(П)ФУ. Делегация из Набережных Челнов осмотрела инженерные и технологические лаборатории центра.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи