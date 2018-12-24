О настоятеле Казанского собора, место ватиканского списка и мысли о супермечети: итоги года от митрополита Феофана

12:45, 24.12.2018 21
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казанской духовной семинарии глава Татарстанской митрополии Русской православной церкви владыка Феофан на встрече с журналистами подвел итоги года. На встрече побывал корреспондент «Реального времени».

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