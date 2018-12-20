Камаловский «очарован танцем»: в театре готовятся к премьере музыкальной комедии

23:10, 20.12.2018 31
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

21 и 22 декабря на Большой сцене Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала состоится премьера спектакля "Очарованный танцем" автора и режиссера Ильгиза Зайниева. Художник спектакля Сергей Скоморохов, композитор - Эльмир Низамов, балетмейстер - Салима Аминова.

Спектакль родился из разового проекта для юбилея народного артиста РТ Ильдуса Габдрахманова: актер отказался от традиционного формата юбилейного вечера и попросил написать и поставить короткую пьесу о человеке танца.

На предпремьерном прогоне побывали корреспонденты «Реального времени».

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