Камаловский «очарован танцем»: в театре готовятся к премьере музыкальной комедии

21 и 22 декабря на Большой сцене Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала состоится премьера спектакля "Очарованный танцем" автора и режиссера Ильгиза Зайниева. Художник спектакля Сергей Скоморохов, композитор - Эльмир Низамов, балетмейстер - Салима Аминова.
Спектакль родился из разового проекта для юбилея народного артиста РТ Ильдуса Габдрахманова: актер отказался от традиционного формата юбилейного вечера и попросил написать и поставить короткую пьесу о человеке танца.
На предпремьерном прогоне побывали корреспонденты «Реального времени».
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