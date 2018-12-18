«Трудовой семестр – на отлично»: в Нацмузее представили историю студотрядов Татарстана

Сегодня в Национальном музее РТ открылась выставка «Трудовой семестр – на отлично: 55 лет студенческим отрядам Татарстана». В экспозиции представлены фотографии, документы и личные коллекции, связанные с движением студенческих отрядов Татарстана. Среди них – документы первых командиров студотрядов А.В.Котвицкого, Р.Г.Набиуллина, М.А.Рахимзянова, материалы начальника штаба В.Т.Фетюхина, комсомольские путевки, плакаты, знамена, куртки, эмблемы, значки и награды.
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