Детский парк по Брайлю: инклюзивная спортивно-игровая площадка возле центра «Ярдэм»

Сегодня в Казани на территории реабилитационного центра «Ярдэм» открылся инклюзивный игровой парк. Он включает в себя просторные игровые и спортивные зоны, подходящие для посетителей всех возрастов и адаптированные для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для слабовидящих посетителей реабилитационного центра «Ярдэм». Подобные парки работают в шести городах страны — в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Нижнем Новгороде. Посетить парк бесплатно может любой ребенок. На открытии побывал фотокорреспондент «Реального времени».