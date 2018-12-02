«Я люблю спортивную гимнастику!» #Немовкласс2018 в Казани

18:30, 02.12.2018 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков и Елена Шевченко в четвертый раз провели в Казани традиционную встречу с лучшими воспитанниками спортивных школ республики в казанском Центре гимнастики.

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