Бизнес-форум Ak Bars Business Drive 2018

29 ноября в ГТРК Корстон проходит мультиформатный деловой форум для предпринимателей и активной молодежи Ak Bars Business Drive 2018. На площадках форума 17 успешных бизнесменов-практиков делятся с аудиторией механикой бизнес-процессов в новой digital-среде.

Мероприятие организовано АК БАРС Банком в честь 25-летия компании.

Среди спикеров основатели и топ-менеджеры компаний из разных сфер экономики и руководители digital-подразделений: Борис Акимов, фермерский кооператив «LavkaLavka»; Никита Абраменко, сервис «Поток»; Алексей Бабушкин, журнал «Нетворкинг по-русски»; Роман Тышковский, «Odgers Berndtson»; Антон Макаров, «divan.ru»; Наталия Галкина, АО «Нейротренд»; Дарья Ваулина, «anglomania.ru»; Вардан Нерсисян, «Лаваш36»; Сергей Болисов, «Лайфхакер»; Дмитрий Никитин, «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT»; Матвей Кардаш, «amoCRM»; Александр Соколовский, «Tooligram»; Максим Григорьев, «Gartner», «MACS»; Кевин Ханда, «KazanExpress»; Виталий Анощенко, «Объединенная Консалтинговая Группа»; Дамир Галиев, Ак Барс Банк; Ярослав Шуваев, Ак Барс Банк.

Партнерский материал