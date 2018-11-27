«Татар кызы. Татар егете – 2018»: поздравление Татарстану, танцевально-поэтическая визитка и лингвистический «Блиц-опрос»

20:00, 27.11.2018 39
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском КДК имени В. И. Ленина прошел финал городского конкурса «Татар кызы. Татар егете – 2018». Финалисты продемонстрировали визитную карточку с элементами татарской национальной культуры и татарский танец, представили одно из произведений татарских поэтов и писателей. Также каждый участник поздравил республику со столетием образования Татарской АССР и сыграл в «Блиц опрос» (нужно было отгадать значение как можно большего количества старинных татарских слов).

На конкурсе побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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