«Татар кызы. Татар егете – 2018»: поздравление Татарстану, танцевально-поэтическая визитка и лингвистический «Блиц-опрос»

Сегодня в казанском КДК имени В. И. Ленина прошел финал городского конкурса «Татар кызы. Татар егете – 2018». Финалисты продемонстрировали визитную карточку с элементами татарской национальной культуры и татарский танец, представили одно из произведений татарских поэтов и писателей. Также каждый участник поздравил республику со столетием образования Татарской АССР и сыграл в «Блиц опрос» (нужно было отгадать значение как можно большего количества старинных татарских слов).



На конкурсе побывал фотокорреспондент «Реального времени».