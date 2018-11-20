«Московские казанцы»: в «Хазинэ» представили работы Дмитрия Красильникова

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась 3-я выставка проекта «Московские казанцы». Новая выставка представляет творчество одного из ведущих мастеров графики Татарстана 1920–30-х годов Дмитрия Красильникова. В экспозиции представлены более 70 произведений живописи и графики, книг, газет и журналов из собраний Государственного музея изобразительных искусств РТ, Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, а также из архива семьи художника.
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