Два часа о театре с обладателем «Золотой маски»: режиссер Юрий Бутусов на Малой сцене Качаловского

20:41, 16.11.2018 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На Малой сцене Качаловского театра прошла встреча с одним из интереснейших российских режиссеров Юрием Бутусовым. Она состоялась в рамках офф-программы Качаловского фестиваля и традиционно собрала полный зал.

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