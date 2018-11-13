«Особый взгляд» для особенных людей: в Казани представили интернет-площадку для незрячих и слабовидящих

Сегодня благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих в партнерстве с Музеем современного искусства «Гараж» представили в Казани многофункциональную интернет-площадку для незрячих и слабовидящих людей «Особый взгляд».
На портале публикуются последние новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках в области офтальмологии, интервью с тифлопедагогами и психологами, интересные истории из жизни людей, имеющих разные возможности зрения, а также афиша культурных, образовательных и спортивных мероприятий по всей стране, адаптированных для людей с особенностями зрения. Для всех посетителей Интернет-ресурса работает крупнейший в России тифло-аудио кинотеатр. Для удобства пользователей все материалы портала представлены как в текстовом, так и в аудиоформате, а все фотографии и иллюстрации будут сопровождаться тифлокомментарием.
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