«Особый взгляд» для особенных людей: в Казани представили интернет-площадку для незрячих и слабовидящих

Сегодня благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих в партнерстве с Музеем современного искусства «Гараж» представили в Казани многофункциональную интернет-площадку для незрячих и слабовидящих людей «Особый взгляд».

На портале публикуются последние новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках в области офтальмологии, интервью с тифлопедагогами и психологами, интересные истории из жизни людей, имеющих разные возможности зрения, а также афиша культурных, образовательных и спортивных мероприятий по всей стране, адаптированных для людей с особенностями зрения. Для всех посетителей Интернет-ресурса работает крупнейший в России тифло-аудио кинотеатр. Для удобства пользователей все материалы портала представлены как в текстовом, так и в аудиоформате, а все фотографии и иллюстрации будут сопровождаться тифлокомментарием.