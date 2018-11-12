«Хранимиры» по Брайлю: экологическое фэнтези для слабовидящих детей

Сегодня в Казани прошла презентация первого издания экологического фэнтези «Хранимиры», напечатанного шрифтом Брайля. Две книги – «Начало» и «Живая вода» – познакомят детей со сказочными существами – хранимирами. Это дна из немногих современных книг, выпущенных с использованием рельефно-точечного шрифта. Книги на безвозмездной основе поступили во все специализированные школы и библиотеки России для слепых.
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