«Хранимиры» по Брайлю: экологическое фэнтези для слабовидящих детей

Сегодня в Казани прошла презентация первого издания экологического фэнтези «Хранимиры», напечатанного шрифтом Брайля. Две книги – «Начало» и «Живая вода» – познакомят детей со сказочными существами – хранимирами. Это дна из немногих современных книг, выпущенных с использованием рельефно-точечного шрифта. Книги на безвозмездной основе поступили во все специализированные школы и библиотеки России для слепых.