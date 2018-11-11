«Сказка твоей жизни»: феи и нимфы, фантазии и грезы в картинах Жозефины Уолл

22:10, 11.11.2018 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в музее им.Горького в Казани открылась выставка британской художницы Жозефины Уолл "Сказка твоей жизни". На выставке побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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